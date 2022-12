Padres rechazan que la SEP no reponga las clases perdidas por paro

A inicios del mes de diciembre, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alicia Meza Osuna, dio a conocer que no existiría ningún reajuste dentro del calendario escolar 2022 – 2023, ya que, al tratarse de un documento oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación no se cuenta con la autoridad correspondiente para la realización de cambios.

Sobre este tema, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos platicó con la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, Adriana López Monje, quien externó que los padres de familia reprueban la decisión tomada por la SEP.

“ Terrible decisión de la Secretaría, la de no recuperar lo que por derecho los niños tienen: clases, educación, formación , es un derecho que ellos ven violentado en todas las formas posibles, sin espacios educativos, permitiendo que haya paros magisteriales sin atender. Deben de poner ellos maestros, sino quieren trabajar los nuestros, ellos deben de poner otros; terrible la decisión de la Secretaría de Educación Pública y terrible que no entiendan cuál es su obligación de otorgar educación a los menores, porque es un derecho que deben de atender y pues es el interés superior de la niñez, no les está interesando para nada atenderlo”.

Con un regreso a clases lleno de inactividad por parte de docentes, quienes continúan luchando por sus derechos laborales, la educación de niñas, niños y adolescentes de Los Cabos, a decir de López Monje, ha causado un retraso importante y aun sin poder atender un rezago educativo post pandemia las afectaciones dentro del sistema educativo de Baja California Sur es alarmante.

“Lo único que dejan ver y lo único que les interesa son sus intereses, ya que atacan a los más vulnerables, a los que no se pueden defender, al que no puede decir nada, al que no tiene persona jurídica a ese a ese es el que vulneran y el que lastiman y pues obviamente este el daño es irreparable, porque ellos podrán decir lo que quieran, pero ni siquiera han podido, atender o evaluar el rezago educativo que tiene por los dos años de pandemia, dos años y medio de retraso no lo han podido ni siquiera calcular y mucho menos van a poder resarcir teniendo estas actitudes estas acciones por parte de todos ellos, magisterio y gobierno.

“Nosotros como padres de familia, pues seguiremos exigiendo que se cumpla este derecho a la educación que se dé de calidad, que se cumpla con todo lo que habíamos ganado, habíamos ganado tiempo completo los niños era un derecho, es la progresividad de los derechos y lo perdimos en una decisión unilateral por una decisión del presidente y terrible la verdad es que estamos preocupados por el nivel de atención que se le da al derecho a la educación a los niños, las niñas y los jóvenes de este de este municipio”.