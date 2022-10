Pago de Programas Bienestar crea confusión en la población

Los programas que maneja la Delegación de Bienestar en Baja California Sur están generando cierta confusión entre la ciudadanía beneficiada, así llegó el comentario a la mesa de redacción de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, así como a la página oficial de facebook de la delegación.

Al ser una entidad federal de la República muy particular por aquello de la inmigración y el poca y a veces nulo porcentaje de educación, las personas no entienden, se les complica o no saben dónde o cómo buscar la información o las oficinas correspondientes para realizar sus trámites y solventar sus dudas.

Daniel Torres, responsable de los programas del Bienestar en Los Cabos en entrevista telefónica para CPS Noticias, comentó que el recurso es un apoyo que va dirigido a las personas Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. Añadió que el año pasado se realizaron alrededor de tres mil solicitudes de incorporación a los programas, siendo un proceso que inicia con una solicitud.

Para no generar controversia entre la población, Daniel Torres Mendoza, explicó que el pago de los programas no es un proceso que se de inmediatamente, es decir, toma un tiempo, lo que puede estar creando confusión.

“Lo aclaro porque puede haber confusión en el sentido de que, yo voy sin un documento y me quedo con un comprobante, entrego mi expediente y en ese momento generó la expectativa de recibir el derecho constitucional en el caso de estos programas… Pero, aclaro, es el inicio de un proceso de revisión de documentos y datos”.

De acuerdo con el entrevistado, el 90% de esos tres mil casos antes señalados, ya procedieron, por obviedad, el porcentaje restante aún no ha sido aprobado. Ante el dato, el empleado federal argumentó lo siguiente.

“Primero no es la mayoría, no es una constante y no es una cantidad que no tengamos detectada y no son casos de los que no tengamos conocimiento, tenemos un conocimiento, y le estamos pidiendo a la gente que acudan a la oficina a solicitar su información y ahí mismo les damos cuál es su estatus de su incorporación”.

Para el trámite ante el Gobierno Federal la persona presenta documentos tales como: credencial del INE, CURP, Acta de Nacimiento y comprobante de domicilio, para las personas Adultas Mayores. Para las personas con discapacidad se requiere el mismo papeleo más el certificado médico.