Decretan en Pakistan estado de emergencia por diluvios, hay más de 900 muertos

El estado de emergencia fue declarado este viernes en Pakistán, país sometido a un diluvio monzónico de excepcional intensidad que ha provocado desde junio 900 muertos y afectado a más de 30 millones de personas.

De las 900 víctimas mortales, 34 perecieron en las últimas 24 horas, debido a las lluvias monzónicas que empezaron en junio, indicó la agencia nacional de gestión de catástrofes (NDMA).

Más de 33 millones de personas se han visto “duramente afectadas”, según la oficina del primer ministro paquistaní. Cerca de 220.000 casas han quedado totalmente destruidas y 500.000 gravemente dañadas, según la NDMA

#Pakistan has 313 plus military/civil helicopters but non was available for rescuing these 5 young men who kept appealing for 5 hours in Kohistan, KP till flood water washed them away. Meanwhile CM KP helicopter didn’t fly for this rescue mission because waiting for @ImranKhanPTI pic.twitter.com/yGatJgOLQY

— Asad Ali Toor (@AsadAToor) August 26, 2022