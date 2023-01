Con palas y picos, colectivos buscan a sus desaparecidos

El domingo 29 de enero, CPS Noticias tuvo la oportunidad de acompañar al colectivo “Buscando Nuestros Tesoros San José del Cabo” a una brigada de búsqueda, en las inmediaciones del Rancho San Francisco, alejados de la mancha urbana de Cabo San Lucas. Un mensaje anónimo les aseguró que en la zona podrían encontrar restos humanos.

Acompañados con elementos de la Secretaría de Marina y Seguridad Pública de Los Cabos, integrantes de dicho colectivo se adentraron en el árido terreno, en las inmediaciones de rancherías, para la búsqueda de personas desaparecidas, armados con palas, picos y varillas, con la esperanza de encontrar a sus desaparecidos.

Elsy Carrillo Guatemala, desde hace casi siete años está en búsqueda de su hijo Manuel Antonio López Carrillo, visto por última vez el 14 de junio del 2016 en San José del Cabo.

Entre las integrantes del colectivo también se encontraba una madre, quien no quiso dar su nombre. Ella, trabajadora hotelera, busca a su hijo Agustín Pita Galeana, desaparecido el 10 de febrero del 2017 y a su esposo Pascual Martínez Marín quien también desapareció ese mismo año pero el 3 de abril. Agregó que aproximadamente hace cuatro años encontró el carro de su esposo con restos humanos quemados, los cuales entregó a las autoridades y hasta ahora no les dan respuesta sí lo encontrado corresponden a los restos de su esposo.

“Yo vengo buscando a mi hijo, desapareció el 10 de febrero del 2017 y hasta la fecha no se nada de él, su expediente sigue igual porque no me han dado ninguna información de él, pero también busco a mi esposo, encontré el carro donde se lo llevaron, por allá en Costa Azul, a 10 kilómetros para adentro, encontramos restos quemados, se habló a forense y recogieron los pocos restos que ellos se llevaron y nosotros recogimos lo demás, al otro día los llevamos a La Paz y pues nada, hasta la fecha, que es muy tardado desde entonces me traen así, hace cuatro años”, mencionó la madre buscadora, perteneciente al colectivo Búsqueda x Los Cabos.