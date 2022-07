PAN BCS a favor del servicio de transporte en motocicletas

Rigoberto Mares, diputado local de Baja California Sur por el Partido Acción Nacional (PAN) dijo estar a favor del servicio de transportación privada mediante motocicleta, desde luego cumpliendo con todas las medidas de seguridad; así mismo dijo que presentará una iniciativa para homologar las leyes locales con las disposiciones federales en materia de movilidad y seguridad.

“Todos los servicios que se brinden a los ciudadanos y usuarios que se brinden en un marco de seguridad y de atención son positivos, me parece que las plataformas digitales o servicios que brindan, desde luego respetando la competencia sana que debe darse en todos los ámbitos económicos, me parece positiva, entonces ese tipo de actividades o rubros pueden ayudar a atender un requerimiento por parte de la ciudadanía, a mí me parece muy positivo”.