PAN de BCS reafirma su negativa ante el “Plan B” electoral

El pasado 7 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó el ‘Plan B’ de la reforma electoral y fue turnado al Senado. Ante esto, la coordinación de las senadoras y senadores del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que no aprobarán una reforma que no fue leída y analizada a conciencia.

En exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, la senadora por Baja California Sur, Guadalupe Saldaña, explicó que el “Plan B” de la reforma electoral será revisado y estudiado; así mismo, aclaró que esta ley es igual de dañina y busca solo debilitar al máximo órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con la senadora panista, el día de mañana se plantea realizar una serie de correcciones a la actual ley, para posteriormente ser turnada de nueva cuenta a la Cámara de Diputados; para la legisladora esta ley es un acto inconstitucional e ilegal.

“Se aprobó de manera ilegal, en un procedimiento amañado porque no se le dieron los tiempos necesarios al análisis de la reforma, se pasó en fotocopia unas horas antes, nadie supo lo que votaban, y simplemente tenían la orden de presidencia de aprobar la reforma. ¿Qué aprobaron? No saben, entrevistaron a algunos y no saben lo que votaron. Mañana se trabaja este plan B de reforma electoral, y ahí vamos a estar dando la batalla todos los senadores del Partido Acción Nacional. Por unanimidad estamos trabajando a favor de México, a favor de Baja California Sur y a favor de decidir quién nos gobierna”.