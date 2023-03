PAN denuncia falta de sensibilidad del gobernador de BCS ante protestas feministas

Luego de que colectivas feministas se manifestaran en la explanada del Centro de Justicia Penal en la ciudad de La Paz con motivo del Día Internacional de la Mujer, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, dio a conocer que se registraron daños a la infraestructura de las citadas instalaciones por una cantidad cercana a un millón 400 mil pesos. Ante esto, la presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, expresó su molestia por lo que señaló como una falta de sensibilidad del mandatario estatal.

En este sentido, Guadalupe Saldaña Cisneros dijo que el ejecutivo en jefe debería preocuparse por la cantidad de expedientes que se encuentran estancados y sin sentencias por los casos de agresiones y violaciones a los derechos de las mujeres, y no por las pérdidas materiales del edificio.

“Creo que es muy delicado que salga una autoridad como lo es quien gobierna Baja California Sur, y que salga rápido como lo hizo, con los conteos de cuánto dinero se perdió en las manifestaciones de las mujeres. Me preocupa, porque él debería de preocuparse más por ¿Cuántos expedientes están ahí sin resolver?, ¿Cuántas mujeres han denunciado y no se les ha abierto una carpeta a los acosadores?, ¿Cuántas mujeres tienen esperando a que se resuelva una pensión para sus hijos?, ahí es donde él debería ser bueno para contar”.

Asimismo, la también senadora de la República refirió que la administración estatal debe escuchar las injusticias que reciben las mujeres diariamente e insistió en que el gobernador debe contar cuántas de sudcalifornianas son maltratadas en esta media península, al asegurar que la entidad se encuentra en los primeros 10 lugares en temas de acoso y violencia.

“Son temas que nos deben de poner en alerta y ver que nos ha faltado para atender a las mujeres, no solo las escuchemos el 8 de marzo. Si las escuchas todos los días, ¿Que les duele?, ¿Que expedientes tienen en espera?, ¿Quien no les ha recibido una denuncia por acoso?. No se dieran ese tipo de temas si de verdad se hiciera, entonces, escuchalas diario, y así como contaste los daños, cuenta los expedientes que están sin resolver, cuenta cuántas mujeres se les maltrata, y se lo digo de frente al gobernador, ocupamos los 10 primeros lugares en temas de acoso y de violencia, eso es vergonzoso, allí hay que saber contar”.