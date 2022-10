Tras el levantamiento de restricciones por la pandemia, adultos mayores retoman sus actividades

Juanita, con 74 años de edad, al igual que millones de adultos mayores en México y en todo el mundo, vivieron situaciones difíciles durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19; muchos perdieron seres queridos y otros enfermaron.

Afuera de la clínica en el centro de San José del Cabo, la originaria de Cuernavaca, Morelos, México, comenta que su marido murió como consecuencia de la depresión en la que cayó tras haber obtenido la pensión por adultez, pero, el encierro de la pandemia lo llevó a la muerte.

La entrevistada comenta que a partir de esos momentos le orillaron a buscar ayuda profesional. Hoy, Juanita va al psicólogo para enfrentar esta etapa de su vida. Asegura que ahora se mueve más y se siente feliz, a pesar de todo. Dice convivir más con la gente. “Sí, sí. Mis amigas me van a ver. Tengo unas amigas que me van a ver siempre”.

Y, aunque asegura no estar encerrada todo el tiempo, concluye que, “ya no mucho”. Agrega que la gente le ha comentado que pasan por su casa y que ésta se encuentra cerrada.

“Sabe qué, sí, sí hay ratos que me desbalanceo, subo, bajo, me ve el psiquiatra en San Lucas y todo, pero no es lo mismo. He tratado de salir adelante, acercándome más a Dios, más y más. Me pongo a bordar, a tejer, hago gelatinas, hago flanes, arroz con leche, para ayudarme, pero me ayudan mis hijos para vender porque yo no puedo andar caminando”.