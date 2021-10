“Pandora Papers”: periodistas, políticos y hasta terroristas

En los últimos 25 años, 35 líderes mundiales, incluyendo 14 latinoamericanos, políticos, multimillonarios, celebridades, líderes religiosos y narcotraficantes, operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público, revelaron los Pandora papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

En la investigación, denominada así porque los hallazgos arrojan luz sobre acuerdos previamente ocultos de la élite y los corruptos, y de cómo han usado cuentas en el extranjero para proteger activos que en conjunto valen billones de dólares, participaron 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países.

En total, revisaron 11.9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando los papeles de Panamá, publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial.

Entre los más de 330 políticos en funciones y retirados identificados como beneficiarios de las cuentas secretas, están el rey jordano Abdalá II, de quien se señala que sus asesores lo ayudaron a crear al menos 30 sociedades off-shore en países o territorios con facilidades fiscales, a través de las cuales compró 14 propiedades de lujo en Estados Unidos y Reino Unido, por 106 millones de dólares.

El presidente ruso, Vladimir Putin, no es mencionado directamente, pero se le relaciona con activos secretos en Mónaco, adquiridos por una mujer, Svetlana Krivonogikh, con quien se llegó a relacionar sentimentalmente y con quien se dice tuvo una hija. Ella, indican medios como The Guardian y BBC, que son algunos de los participantes en la investigación, por sí sola no tenía medios como para adquirir las propiedades que se le adjudican.

Otros nombres que salieron a relucir fueron los del exprimer ministro británico Tony Blair y su mujer, Cherie, quienes habrían esquivado el pago de 364 mil euros en la compra de una casa en Londres gracias al uso de una sociedad en un paraíso fiscal.

En el caso latinoamericano, de los 14 líderes mencionados, 11 ya dejaron el poder, pero tres siguen en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader.

De acuerdo con los medios chilenos CIPER y LaBot, la familia de Piñera y su esposa Cecilia Morel fueron los mayores accionistas del polémico proyecto de la minera Dominga y que, junto a su amigo empresario Carlos Délano, sumaban 56 % de la propiedad. En 2010, Délano compró la participación de Piñera y otros socios por 152 millones de dólares.

Las operaciones se habrían llevado a cabo en las Islas Vírgenes Británicas e implicaban el pago en tres cuotas, incluyendo una sujeta a que la zona donde iba a operar la mina no fuera declarada de protección ambiental. Los inversionistas, incluida la familia Piñera, habrían obtenido una ganancia de 1,000 % en 18 meses. La presidencia chilena desmintió la información, asegurando que:

“El Presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de minera Dominga, operación que se produjo en 2010, cuando el mandatario de Chile ya no tenía participación en la administración de las empresas”.

Sin embargo, las críticas le llovieron.

Lasso, asegura el diario El Universo, controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que se aprobara una ley que prohibía a los candidatos presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.

La investigación también incluye los nombres de 11 exmandatarios latinoamericanos: los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo, y el paraguayo Horacio Cartes.

Paulo Guedes, ministro de Economía y hombre fuerte del gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también aparece en los documentos filtrados.

El estudio destapa a la firma Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), a través de la cual se habrían establecido compañías opacas “para 160 políticos y funcionarios públicos”. Alcogal negó la versión.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, y el cantante Julio Iglesias son dos de los 600 españoles que aparecen en los papeles de Pandora, por haber tenido sociedades offshore para no pagar impuestos. Las autoridades españolas anunciaron ya una investigación del caso.

Además, el rey emérito Juan Carlos I, de 83 años, aparece como beneficiario de Peregrine, un fideicomiso vinculado a Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, quien ha sido señalada como su amiga íntima.

Ella pidió que, en caso de fallecer, se entregara 30 % de las ganancias procedentes del Fondo de Infraestructura Hispano Saudita al rey emérito hasta que se liquiden completamente.

Otras de las personalidades expuestas en el escándalo son la cantante colombiana Shakira, la modelo alemana Claudia Schiffer y la leyenda del cricket indio Sachin Tendulkar.

También se menciona, sin identificar, a miembros de la mafia italiana, extremistas y terroristas.