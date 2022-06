Crece el pánico por supuestos “levantones” de mujeres en Los Cabos

Tras el reporte que circuló en redes sociales, sobre un supuesto “levantón”, se desconoce el proceder de las autoridades o de alguna denuncia formal, el miedo crece especialmente entre las mujeres.

Recientemente en redes sociales y en grupos de WhatsApp circula una imagen sobre un supuesto “levantón” que ocurrió la semana pasada en la colonia El Chamizal, en San José del Cabo, donde hasta el momento se desconoce el actuar de las autoridades.

Según el reporte, los hechos ocurrieron en una calle aledaña a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, ubicados en la colonia El Chamizal, donde refiere la denunciante que, de una camioneta bajaron tres sujetos encapuchados, los cuales tomaron a una jovencita de aproximadamente 23 años, misma que subieron a la fuerza al vehículo, huyendo a rumbo desconocido.

En el reporte, la persona refiere que, fue una camioneta tipo van de un modelo antiguo color blanco, la cual como seña particular es que cuenta con un choque del lado del conductor, los vidrios de este estaban totalmente polarizados y que contaba con placas “Anapromex”.

“La verdad es que no sabía si correr o ayudar, o solo esconderme, por más que quise ayudar me ganó el miedo y el shock, que me quedé escondida detrás de una camioneta que estaba metida a una cuadra…”, agrega que pide disculpas al no poder hacer algo para evitar la supuesta privación de la libertad de la joven, por otro lado, mencionó que ya puso reporte, finalizando que, San José del Cabo ya no es un lugar seguro para las niñas.