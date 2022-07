(Video) Cae pantalla gigante sobre cantantes de la boy band Mirror, hay uno grave

El concierto de la agrupación de K-pop, Mirror, acabó en tragedia cuando una de las pantallas gigantes que formaban parte de la escenografía cayó sobre dos de los integrantes en las instalaciones del Hong Kong Coliseum, uno de ellos es reportado grave.

Medios locales informaron que tras el incidente, los dos integrantes lesionados fueron trasladados al hospital Queen Elizabeth, en donde uno de ellos ingresó en estado grave por una lesión en el cuello, mientras que otro estaba estable después de recibir una lesión en la cabeza.

John Lee, el líder de Hong Kong, se dijo conmocionado por este accidente y ordenó una investigación para evitar futuros accidentes de este tipo y actualizar los requisitos de seguridad de espectáculos similares.

Mientras que el secretario de Cultura, Deportes y Turismo, Kevin Yeung, informó mediante un comunicado que se suspenderían los conciertos de la agrupación hasta que se demuestre que las estructuras de los escenarios son seguras.

En redes sociales, los fans al rededor del mundo, se han volcado a dar su apoyo a los integrantes de esta boy band formada en 2018 y que está integrada por Frankie Chan, Alton Wong, Lokman Yeung, Stanley Yau, Anson Kong, Jer Lau, Ian Chan , Anson Lo, Jeremy Lee, Edan Lui, Keung To y Tiger Yau.

No es BTS, no es Stray kids, no es TXT, ni ningún otro grupo famosísimo que conozcamos, ellos son MIRROR la boy band de Hong Kong y sufrieron un terrible accidente en pleno concierto, ellos solo querían hacer felices a sus fans, pero todo termino en tragedia

