Paola Longoria arremete contra la CONADE

Paola Longoria, raquetbolista mexicana y rankeada número uno a nivel mundial, criticó la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE, luego de que los seleccionados nacionales por parte de la Federación Mexicana de Raquetbol (FMR), no recibieron ningún apoyo por parte del organismo para el próximo Campeonato Mundial de la disciplina.



Recordemos que el pasado miércoles, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, dirigida por Ana Guevara, anunció que no le brindaría ningún recurso económico al equipo mexicano de raquetbol, debido a que la FMR tiene un monto pendiente por comprobar o de reintegrar con Conada desde 2014 por un total de 432 mil 206.23 pesos.

Ante esto, la multimedallista mexicana, Paola Longoria, aseguró que en su momento los comprobantes fueron entregados.

Longoria declaró sentirse triste al ver que su disciplina no es apoyada, a pesar de los múltiples logros que han conseguido tanto ella como sus compañeros.

“El raquetbol es un deporte que le ha dado grandes satisfacciones a México, somos la disciplina que dio todas las medallas en Juegos Panamericanos, sé que no somos deporte olímpico, pero en lo que nos corresponde y nos toca competir, siempre damos buenos resultados. Hoy en día ni siquiera recibo mi beca de seis mil pesos, esto después de que me la bajaron casi al 70 por ciento”, expresó.

Tras toda la polémica y posturas que se han desatado por el tema, Paola Longoria confesó sentirse decepcionada de la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE.

“Como deportista la admiro cañón y ahí no tengo nada que decir, pero me extraña que hasta este punto no entienda, aún cuando ella vivió esta realidad en su momento. Soy una atleta a la que no le gusta el chisme ni los dramas, pero ya es momento de alzar la voz”, agregó.