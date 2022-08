Para Linze Rodríguez, las becas deportivas son fundamentales

Desde su llegada al cargo, Linze Rodríguez, noveno regidor, siempre ha procurado por la educación y el deporte de la juventud cabeña; el medio para lograr eso ha sido a través de las becas. Tema que nos lo explico con lujo de detalles, durante una entrevista exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, la cual se llevó a cabo días atrás, en sus oficinas.

Primero que nada, el regidor señaló la importancia de brindar apoyos económicos a aquellos que más lo necesitan, explicando que muchos de ellos viven el día a día gracias a ese recurso utilizado para alimentos o transportes; no obstante, pide sinceridad por parte de los becados y de los mismos familiares para confirmar si todavía necesitan de ese dinero o solo es un ingreso extra.

“Buscando que haya un poquito de transparencia y ver quienes, a quienes se les está dando esta beca y que haya un proceso claro en cuanto a ¿porqué se les entrega? Y ¿si en realidad las necesita? Porque si no, estaríamos cayendo en tal vez dar becas por nada más sí por qué sí y tal vez la necesitan otros niños, otros jóvenes”, dijo.

“Sería muy importante que nosotros seamos sinceros también; a veces como estudiantes o familia, el decir: bueno, mi hijo tal vez ya no necesita la beca, agradezco todo el tiempo que me la dieron pero ya no la necesita”.

“Yo invitaría a la sociedad, a las personas que están en esa condición, que pudieran ya prescindir de la beca para dársela a alguien más”.