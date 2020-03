“Para no obstaculizar investigaciones director del Transporte pide licencia”

Cabo San Lucas.- Rosa Delia Cota Montaño, secretaria general del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, dio a conocer que Ramón Ceseña Ceseña, director del Transporte en el Municipio, solicitó un permiso temporal para retirarse de sus funciones para no generar suspicacias ni tampoco obstaculizar las investigaciones que lleva la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en torno al caso del chofer de Uber que perdiera la vida en días pasados al ser atropellado por un taxista, destacando que en su lugar queda Carlos Carlo, quien era coordinador de los inspectores.

“Él no quiere obstaculizar las investigaciones; incluso, se ha dicho que Ramón Ceseña puede ser juez y parte debido a que está dentro del sector transporte y aparte es el director del Transporte, cuando la verdad ha hecho un trabajo extraordinario y ha sido totalmente imparcial al asunto”.

Puntualizó que la decisión del Director del Transporte fue para que no se pensara o se señalara que su función dentro del Municipio era un obstáculo para las investigaciones; así que mientras tanto, el encargado del despacho será quien fungía como coordinador de los inspectores.

Concluyó diciendo que celebra la decisión del director del Transporte, Ramón Ceseña, ya que su intención es ser imparcial, “él va a regresar si lo considera conveniente y si la situación se esclarece”.