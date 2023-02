Avistamiento de tiburón ballena queda paralizado hasta nuevo aviso

El día 02 de febrero la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) emitió un comunicado en el que informó la suspensión de actividades de nado y observación del tiburón ballena en el Área de Refugio de la Bahía de La Paz a partir del 3 de febrero.

La suspensión de las actividades de nado y observación del tiburón ballena se debió a que durante los días 29 y 30 de enero y 01 de febrero se registraron sólo 2 ejemplares de tiburón ballena en el Área de Refugio Bahía de La Paz. A partir de estos hechos la CONANP siguió el protocolo de las Medidas de Manejo de particulares para la Bahía de La Paz, donde se expone que en caso de encontrar 5 o menos ejemplares de este pez deben de suspenderse las actividades ya mencionadas.

Algunos de los prestadores de servicios turísticos expresaron su desacuerdo ante estas medidas que consideraron arbitrarias e injustificadas. Así lo expresó Fabricio Mújica Zambrano, quien argumenta que hay estudios realizados por especialistas en biología marina, en los que se determinó cuáles son los periodos para socializar con los tiburones ballenas sin perjudicarlos.

“Ya hay un estudio hecho por biólogos y simplemente no se respeta estos parámetros de tiempo,hay fechas, de una fecha determinada que debe iniciar y fecha final que se debe terminar. Esos estudios ya están determinados hace bastante tiempo y uno de los problemas esenciales es que ya no se respeta por parte de ninguna de las autoridades, las autoridades abren, cierran, aumentan los costos de los permisos y no se dan cuenta porque no tienen experiencia al parecer en el ámbito turístico”.