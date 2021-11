Los Cabos debe ver la paridad más allá: Tamara Montalvo

Tamara Montalvo, directora del Centro de Estudios Integrales de Innovación y el Territorio (CEIIT) dio a conocer que en Los Cabos la marginación y la desigualdad se encuentra presente en todo sentido, sobre todo en las áreas de muy escasos recursos.

Es importante que el Ayuntamiento en su calidad de mejorar sus políticas públicas y destrabar muchos de los problemas que se heredaron, lo haga con una visión de equidad y de paridad, más allá de una imposición o requisito de ley.

Explicó que en días pasados, autoridades municipales y mujeres líderes de diversos áreas y disciplinas, se reunieron con el objetivo de emular una forma de trabajo para apoyar a otras mujeres en alto grado de vulnerabilidad, es decir, crear una red de ayuda para que otras puedan empoderarse.

Destacó que en el encuentro se trataron varios temas, entre ellos el manejo de la basura, la violencia que viven las mujeres en todos los ámbitos, además de la atención que merecen las personas con discapacidad y los adultos mayores, que en algunos casos viven violencia intrafamiliar; acordando las presentes en la reunión que estos encuentros se llevarán de manera periódica para realizar una serie de propuestas de diferente índole.

Añadió que este tipo de dinámicas ayudan al gobierno municipal, dado que la condición de infraestructura es insuficiente y es que no se tienen accesos universales.

Recalcó que desafortunadamente hay Regidoras, Diputadas y Senadoras que han manifestado la violencia política que están viviendo, cuando se supone son personas de tomas de decisiones y aun así, son violentadas.

“Qué estamos esperando de una mujer de una colonia o de una invasión, en el que su seguridad y estabilidad, no se están siendo medidas ni atacadas; una de mis propuestas es que se tiene que hacer un manejo exacto de las estadísticas en cuanto a violencia, podemos tener propuestas y percepciones en el tema, pero lamentablemente no hay datos confiables ni fidedignos en el Municipio, nos preocupamos por las estadísticas de cuántos cruceros y turistas no llegan, cuántos cuartos de hotel tenemos en oferta, pero realmente no nos estamos preocupando por la población”.