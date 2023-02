Parlamentarias critican plan contra la violencia de género

Tras el anuncio de la Cruzada Estatal Contra las Violencias de Género, integrantes del Primer Parlamento de Mujeres de Baja California Sur se posicionaron respecto al tema. Alma Margarita Oceguera criticó que desde el inicio de la administración se hayan presumido estrategias contra la violencia hacia la mujer y que, hasta el momento, las cifras no muestren los resultados.

“Si realmente quieren hacer una cruzada contra la violencia y garantizar los derechos humanos de las mujeres que ha sido una deuda histórica histórica, ¿qué estamos esperando? ¿El banderazo? Desde que inició la administración está anunciado esa cruzada y ¿qué pasa? ¿Por qué no está funcionando?”, comentó.

En noviembre de 2021, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, anunció el programa “Tu bienestar nos une”, con el cual se implementan acciones de prevención social en las colonias con mayor incidencia delictiva. Entre los objetivos se planteó disminuir las cifras de violencia de género.

Pese a esto, en el estado durante el 2022 los delitos contra la libertad y la seguridad sexual incrementaron en un 27%, sumando un total de mil 16 casos en el año, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por su parte, las carpetas de investigación por violencia familiar aumentaron en un 5%, con un registro de 2 mil 620 casos en el 2022.

En este sentido, Alma Margarita señaló que no hay transparencia sobre las acciones aplicadas ni el presupuesto que se está destinando a ellas.



“No se garantiza que haya una rendición de cuentas, no sabemos qué están haciendo las instituciones en cada una de las obligaciones que tiene. No hay transparencia. No hay una justicia pronta y expedita como se dice”, expresó.

Evangelina Castillo Hirales, otra de las parlamentarias, afirmó que como conductora de un taxi ha sido testigo de la violencia a la que se enfrentan las mujeres en La Paz, así como de la falta de atención de las instituciones públicas hacia esa problemática.

“A una [mujer] me tocó llevar con su niño al aeropuerto porque en la Procuraduría de Justicia le dijeron que no tenía moretones y que no podían ellos ponerle ni siquiera una restricción a la persona [agresora]. Tuve que llevarla al aeropuerto para abordar sin sus pertenencias e irse a su ciudad de origen”, relató.

Las parlamentarias también exigen la publicación de la Ley 3 de 3. Sostuvieron que el gobierno no puede pronunciarse en contra de la violencia de género si no toma las acciones pertinentes para que los violentadores no lleguen a los cargos públicos.