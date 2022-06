Se van a paro docentes del CETMAR 39 por falta de pago

A través de este medio periodístico, docentes y personal de Cetmar 39 ya habían denunciado con anterioridad la falta de pagos desde el mes de febrero, en que inició el ciclo escolar, asegurando que no han recibido ingreso alguno.

Cabe destacar que algunos docentes han tenido hasta un año sin recibir pagos, lo que los ha orillado a tener que dar clases en otras instituciones de educación para generar ingresos.

Por ello, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos se acercó con docentes este viernes 10 de junio, que dio inicio el paro en la institución, donde tuvimos la declaración de la Maestra Diana Rojas González, quien manifiesta que no han recibido pago de utilidades, pagos de salarios desde semestres anteriores y de prestaciones por años de servicios.

Asimismo, no cuentan con el proceso de gasificación del personal idóneo, promociones y plazas para personal administrativo, así como plaza para promoción horizontal del personal docente.

Enfatizando también la problemática que el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar no. 39 no tiene instalaciones propias desde hace siete años, teniendo que utilizar un plantel de Conalep como prestado, siendo esta la situación del porqué no ha podido aumentar el número de matrícula.

Finaliza la maestra Rojas Gonzáles que, en el caso de no ser escuchados, el paro continuará hasta que por escrito les garanticen sus pagos.