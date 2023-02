Paro laboral en CONAGUA por denuncias de hostigamiento y acoso sexual

Este 1 de febrero fueron tomadas, en un acto de protesta, las instalaciones de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Trabajadores de dicha dirección manifestaron estar inconformes con las “soluciones” que les han dado las autoridades, tanto locales como nacionales.

Derivado de estos hechos, detuvieron sus actividades y se reunieron con el Secretario General del Sindicato Independiente, José Adrián Torres, la Secretaria de Conflictos, Abigail Gómez León y Rosario Maklis, representante del Sindicato Democrático, acompañados por trabajadores, en su mayoría mujeres.

En un documento, se manifestaron las peticiones y motivos necesarios para levantar el paro. Entre los cuales se encuentra valoración del director local y remoción del personal, así como la activación de los protocolos indicados para erradicar la violencia laboral.

”Remoción del puesto de Jefe de Departamento de Personal y valoración del puesto de director local, respecto a los derechos humanos de los trabajadores de la dirección local, se exige aplicación de encuestas al desempeño humano y compromiso del funcionario público local y personal de mandos medios, valorado por los trabajadores se exige la actualización y modificación de integración de Representantes a la Comisión Mixta e higiene se exige una observancia a la ética y compromiso de mandos medios ”, dijo la Secretaría de Conflictos, Abigail Gómez León.

Recalcaron que desde el pasado 25 de enero, no ha habido ninguna mejoría o cambio que cumpla los protocolos. Respecto a la medida cautelar de reubicación para el presunto agresor, comentaron que no pueden llevarlo a cabo porque no hay personal para cubrir esa área. También se destacó que más del 95% de los funcionarios apoyaron el paro laboral, pero que han sufrido represalias y ha habido despidos injustificados.

“Puede tomar, por qué cuestión no lo sé, pero puede tomar otras acciones, porque la medida cautelar que se dictó fue que únicamente fuera reubicado, pero en ningún momento dice que en una instalación, en ningún momento dice que dentro del área de trabajo. Entonces él puede, en su momento, apelar esa condición y el documento dice que fue reubicado, él me asegura que no lo va a hacer, pero a mí que me confirma eso, a mí como servidor público que me condiciona a que sí lo va a hacer”, mencionó el Secretario General del Sindicato Independiente, José Adrián Torres.

Hicieron un llamado urgente al gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, para que dentro del marco de la Cruzada Estatal Contra las Violencias de Género, realice una visita a las instalaciones de la Dirección Local de CONAGUA, para escuchar los testimonios de las trabajadoras, y realizar las acciones concretas para parar esta problemática que se ha ido alargando desde hace dos años.