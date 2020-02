Paro nacional de mujeres, ¿cuánto le costará a la economía de México?

Las organizaciones eligieron el día 9 de marzo para realizar el paro nacional, en vez del 8 que se conmemora el Día Internacional de la Mujer

México.- Con el hashtag #UnDíaSinMujeres o #UnDíaSinNosotras se ha difundido en redes sociales un paro nacional de mujeres en todo México.

Ante la ola de feminicidios en los últimos meses y como muestra de hartazgo por la impunidad de los mismos, organizaciones feministas están convocando a las mujeres mediante redes sociales a realizar un paro nacional el 9 de marzo del presente año

Esta solicitud de paro tendrá un impacto directo en la economía del país, el cual es una de las razones de su realización, pues plantea crear consciencia del papel de las mujeres en la población.

La mujeres representan poco más de la población mexicana, 40% de la fuerza laboral, 70% de la fuerza doméstica no remunerada y 54% de la carga total de trabajo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Sumando las fuerzas de trabajo antes mencionadas, como trabajos formales e informales, así como las actividades del hogar no remuneradas, las mujeres generan más de 37 mil millones de pesos al día.

En la convocatoria de color morado se puede leer la frase: “¡El nueve nadie se mueve!”, la cual busca que las mujeres no laboren, no acudan a la escuela, no salgan a la calle e incluso no compren en negocios.

Considerando que sólo las mujeres que tienen un trabajo formal, quienes representan el 40% de la población con este tipo de empleos, falten a sus empleos la economía estaría perdiendo alrededor de 25 mil 744 millones de pesos.

Las organizaciones eligieron el día 9 de marzo 8 (lunes) para realizar el paro nacional, en vez del 8 (domingo) que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ya que es más significativo pausar un día hábil.

Hasta el momento muchas mujeres se han pronunciado a favor del paró, y aseguran que se unirán a la protesta con motivo de disminuir la violencia contra las mujeres en el país.

Debate