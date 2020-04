Parroquia Divina Misericordia brinda apoyo con despensa a personas en situación vulnerable

Ramón García Medrano, párroco de la iglesia del Señor de la Divina Misericordia en la colonia Guaymitas en la cabecera municipal compartió para las cámaras de CPS Noticias que a parte del servicio religioso que continúan dando a puerta cerrada, se encuentran brindando apoyo de despensas a la población más vulnerable:

“Ahorita en esta semana han venido más personas a buscar una despensa, una ayuda, más porque a lo que ellos nos comparten tienen una o dos semanas sin trabajo y ya no tienen que comer, por lo que nosotros les estamos ayudando de lo que la misma gente nos dá; el domingo que hicimos el recorrido con el santísimo por las calles de la colonia les avisamos a las familias que vio pasar a Jesús en la eucaristía que queríamos que nos ayudaran con despensa porque la gente estaba viniendo aquí en la parroquia y hubo muy buena respuesta, la gente salía y se postraba ante Jesús y nos daban el frijol, el arroz, el aceite y recolectamos una buena despensa y hemos estando dándoles a las personas, les pregunto yo si tienen familia y hay algunos que sí tienen aquí a su esposa y sus hijos pero otros no, hay mucha gente que vive sola y ya no tienen que comer y les ayudamos con un poco”.