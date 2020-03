Participan 78 concursantes en la 3ra edición del Sashimi Fest

El evento fue a beneficio de los deportistas con parálisis cerebral del estado sudcaliforniano

San José del Cabo.- Con una gran verbena, ricos y creativos platillos, así como un ambiente 100% familiar se vivió la tercera edición del Sashimi Fest en donde participaron 78 concursantes en 4 categorías: infantil, regional, gourmet y estudiantil, mismo evento que fue a beneficio de los deportistas con parálisis cerebral del estado sudcaliforniano, así lo reveló Jesús “Chucho” Montaño, director

“Este es un evento con causa para los deportistas con parálisis cerebral del estado de Baja California Sur, para estos deportistas es que va una gran parte de este evento. En los 70s llegó el sakimi que todo el mundo conocemos, que es el de la laminita de atún con el salteado y el wasabi y este es el mismo tradicional que se conoce en Japón y cuando llegó aquí no faltó el sudcaliforniano qué le puso cebolla morada, limón y mango de temporada y hasta pitahaya, ahí fue cuando inició la creatividad y es por eso que yo le quiero decir al pueblo que en efecto, el nombre de “esa china” es de Japón, pero nosotros nos apropiamos de él, tan así que ya estamos haciendo un festival, mismo que ya está recorriendo otros lugares como Loreto en donde hubo una participación de 20 personas; cabe resaltar que a mí me da muchísimo gusto que ya se estén uniendo por ejemplo los niños, que ya vienen a participar a esta corta edad ya están entusiasmados, haciendo el sashimi”.

Señaló que sin duda, lo fundamental en este tipo de eventos dijo es la reunión de la familia, ya que dijo, el sashimi es un referente para unirse con la familia o con los amigos en diversas situaciones.

“La respuesta de la ciudadanía ha sido increíble, en esta ocasión la gente comentó que comió riquísimo y el nivel que se encontró hoy en día fue de grandes cocineros, y por ello creo que si no tuvo la oportunidad de venir, no se pierda la siguiente edición, porque usted come delicioso”.

El primer lugar de la categoría regional lo obtuvo gente que vino de La Bocana, en la categoría gourmet ganó Porfirio Niño, en la categoría estudiantil lo ganó la Universidad Mundial y el premio del público se lo llevó Aguachiles El Moky; y en la categoría infantil ganó el niño Mauricio, también de Aguachiles El Moky.

Luis Alberto González Rivera, representante del Gobierno del Estado en Los Cabos, señaló que este es un referente en la muestra gastronómica de la localidad.

“Este es un evento ya muy conocido por la gente local y queda una muestra gastronómica basada en el pescado y sus diferentes formas de presentar el sashimi; hoy hay más de 70 formas de presentar el sashimi, con cada uno de los participantes que da muestra de la creatividad, el sabor y la riqueza que tiene Baja California Sur y específicamente Los Cabos, en su recurso como lo es la pesca y que hoy la gente lo puede constatar; hoy es un atractivo más que tiene el municipio de Los Cabos”.

Además, reconoció la gran importancia que tiene este evento, al asistir también concursantes de otros municipios del estado sudcaliforniano.

“Aparte de ser ya una tradición este evento, también está haciendo ya una convocatoria obligada para la ciudadanía local, así como visitantes que se encuentran disfrutando; y para el Gobierno del Estado es de suma importancia apoyar este tipo de eventos, donde se fomenta la gastronomía y que a través de estos platillos la gente puede conocer qué es Baja California Sur”.

Por su parte Fátima Miranda Castro, directora general de Fomento Económico y Turismo en Los Cabos, indicó que como Ayuntamiento seguirán refrendando el apoyo a este tipo de eventos que enaltecen la gastronomía local.

“Este tipo de eventos contribuyen de una manera benéfica, además de brindar un espacio donde los ciudadanos pueden convivir y a su vez probando la rica gastronomía de la entidad. Sin duda es una muy buena promoción entre los locales como los turistas; cabe resaltar que este es un evento muy accesible, en donde la familia puede venir a comer y disfrutar la tarde y sobre todo, muestran una gran creatividad de cómo preparan cada uno de los platillos”.

De igual forma, la Directora también aplaudió la iniciativa de la categoría infantil, resaltando la participación de un infante de 3 años de edad:

“Precisamente esto es lo que se requiere, el generar una actividad económica y que también brinda un espacio familiar. Este tipo de eventos sin duda contribuye a la promoción turística del destino, ya que sabemos que somos un destino reconocido internacionalmente y este evento además de convocar a turistas también atrae a muchos locales”.