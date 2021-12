“Voy a participar como candidato a la presidencia”: Senador Monreal, en BCS

El senador Ricardo Monreal, durante su visita a este municipio para presidir junto con el alcalde Oscar Leggs el informe legislativo de los senadores Lucía Trasviña Waldenrat, Ricardo Velázquez y Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, aseguró en entrevista que sí va a participar como candidato de Morena a la Presidencia de la República.

“Sí, voy a luchar desde abajo y en territorio, yo soy todo terreno, soy un hombre formado en la adversidad que sabe caminar abajo y que todos sus puestos de elección popular que el pueblo me ha dado han sido complicados, nunca he tenido ni el respaldo ni el cobijo ni la promoción de las cúpulas ni de las nomenclaturas, siempre he batallado mucho pero es lo que me ha dado ingenio, la exigencia de prepararme más y me ha fortalecido el el campo porque la gente me conoce sabe que soy consecuente, que no intento sacar raja política a cualquier circunstancia”.

“Por eso lo digo con todas sus letras aquí en Baja California Sur, sí voy a participar una vez que el partido lance su convocatoria, me voy a inscribir porque me asiste la razón histórica y legal, soy fundador de Morena, militante de Morena, soy aliado del Presidente de la República desde hace 24 años y soy simpatizante e impulsor de la 4T, por todas esas razones me asisten para inscribirme y voy a ganar a la buena, desde abajo con los de abajo”, recalcó.