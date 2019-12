Pasarán familias que no cuentan con un salario fijo una triste Navidad: COR

Cabo San Lucas.– Adrián Mendoza López, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), dijo que a pesar de que la mayoría de los negocios asentados en el municipio de Los Cabos manejan atractivas ofertas, será muy difícil para la clase trabajadora y para quienes no tienen un salario fijo, elaborar una cena navideña y adquirir los regalos de Navidad, así que para algunos será un duro y amargo momento.

Explicó que estas fechas serán muy difíciles para aquellas familias numerosas, a pesar de que los centros comerciales bajaron sus precios, el dinero no alcanza, por lo que más de un miembro de la familia deberá aportar para la cena.

“A pesar de que muchos negocios aprovechan para hacer sus famosas ofertas en productos alimenticios y otros artículos con la intención de que las familias consuman y elaboren una cena sencilla, el poder adquisitivo de la clase trabajadora no es suficiente ya que además deben cumplir con la lista de regalos’’.

Concluyo que la Navidad será amarga para quienes no cuentan con un salario fijo ya que será más complicado para ellos elaborar una cena navideña y a la vez cumplir con los regalos de los hijos.