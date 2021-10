Patricia Zúñiga, exfuncionaria del Conacyt comparece ante la FGR

Este miércoles la exsecretaria del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), Patricia Zúñiga compareció a las 11:00 horas en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR, en compañía de su abogado, Ricardo Antonio Sánchez Retana, sin dar declaraciones.

Zuñiga es acusada junto con otros 31 científicos por diversos delitos, en los que se encuentran, delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado.

Se prevé que tenga acceso a la carpeta de investigación que hay en su contra, por el presunto desvío de 244 millones de pesos, que de acuerdo a la FGR fue usado para la compra de bienes, en los que se encuentra una casa en la alcaldía de Coyoacán, viajes al extranjero, pago de impuestos, entre otras cosas personales.

Una semana antes Zúñiga habría solicitado tener el derecho de defensa, presentando un escrito ante la FEMDO y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para aportar pruebas que comprueben su inocencia, así mismo el tener acceso a la indagatoria antes de su tercera orden de captura.

“Sirva citarme para comparecer ante usted el día y horaque señala con el objeto de que me sean informados de manera expresa, clara, integral y suficientemente detallada los hechos que se me atribuye como posible constitutivos de delitos dentro de la indagatoria de referencia, dijo en el escrito.

“Solicito que en dicho acto se me permita dar respuesta a las imputaciones que se me atribuyen y ofrecer pruebas que sean contundentes para acreditar que siempre he actuado dentro del marco legal”, finalizó.