Paula Petersen, ¿un caso de Grooming?

La joven tapatía, desaparecida en la ciudad de Guadalajara. Jalisco, Paula Petersen de 16 años de edad, apareció después de 15 días de intensa búsqueda. El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó la noticia. El mandatario, días atrás, despertó las críticas, pues declaró que la menor se había marchado de su casa por voluntad propia, y externó que muchas de las desapariciones se deben a la mala comunicación en la familia:

Afirmó que la menor de edad estaba en comunicación con su familia, pero aún así la búsqueda seguiría hasta que estuviera con sus seres queridos.

Enrique Alfaro enfatizó, el 3 de diciembre, que la Fiscalía estaba trabajando y ya se tenían avances importantes.

Te puede interesar: Cómo se vive la interrupción legal del embarazo en Oaxaca

Familiares de Paula y usuarios en redes sociales criticaron la postura del Gobernador; subrayaron que no todas las personas desaparecidas son consecuencia de una mala comunicación con su familia; incluso, la Universidad del Estado de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias sociales y Humanidades, reprobó las declaraciones de Alfaro.

La UdeG enfatizó: lo que dijo el Gobernador no tiene perspectiva de género, y condenó la revictimización que hacía a través de sus palabras contra Paula Petersen:

“(Los señalamientos) reproducen el discurso machista que se ofrece recurrentemente como explicación de la desaparición de mujeres, que de forma implícita o explícita consolida la narrativa de que las mujeres, las adolescentes y las niñas huyen con el novio por su voluntad. Esto, obviando el hecho de que se trata de una menor de edad y de que no se ha concluido una investigación que esclarezca los hechos y contexto en que se dio la desaparición”, afirma la institución.

El 14 de diciembre circuló un video de la joven donde afirma que no estaba secuestrada, sino que estaba bien y que su partida fue por voluntad propia.

“Soy Paula, fui reportada como desaparecida. Este video es para desmentir la situación. Primero quiero agradecerle a Enrique Alfaro por ser el único que dijo las cosas tal y como son, sin buscar perjudicar. No fui secuestrada, ni tampoco manipulada, ni mi integridad corre peligro. Estoy bien, feliz y tengo todo lo que necesito. Me fui de mi casa por voluntad propia”, dice Paula en el video.

Ayer Paula apareció en la CDMX, la noticia la confirmó el gobernador de Jalisco a través de twitter. Señaló que Paula se encontraba con elementos de la Fiscalía y que pronto se reuniría con su familia.

Me da gusto decirles que Paula Petersen está, por voluntad propia, con elementos de la @FiscaliaJal en la Ciudad de México. En unas horas regresará con su familia. Mi reconocimiento a la fiscalía, @BusquedaJal , @IgualdadJalisco y la ciudadanía, que no dejaron de buscar. pic.twitter.com/zDTQW3rrzV

Mientras tanto, en redes sociales, familiares de Paula y usuarios ratifican que Paula no se fue por voluntad propia, sino fue víctima de “grooming”, ya que la joven decidió irse de su casa con un adulto que se hizo pasar por su entrenador.

El video que Paula Petersen lanzó por la via de un despacho de abogados, diciendo que se fue de su casa por su propio pie y que no está manipulada, es prueba de lo contrario; primero que nada, porque no debemos olvidar que ella tiene 16 y él 32.

— Roberta Garza (@robertayque) December 15, 2021