Pavimentación de Tamaral sin obstáculo alguno

En la sesión de Cabildo del 04 de mayo se presentó un dictamen en el cual se solicitó el cambio de uso de suelo de 4 lotes colindantes con la calle Tamaral, sin embargo, el alcalde, Oscar Leggs aseveró que estas fracciones no tienen relación con el tema de pavimentación que buscan efectuar en la Tamaral, no obstante, lo cambios se efectuaron a fin de no tener complicaciones en el futuro.

“Es solamente un terreno alterno que trabajamos con los dueños de la tierra que también tenían un tema ahí, su clave está traslapada sobre la Tamaral y bueno llegamos a acuerdos con ellos para que no se os vaya a complicar el asunto de la Tamaral ahora que ya lo tenemos encima y que ya en los próximos días habrán de definir Sedatu que empresa es la que va a trabajar”, destacó.

Recordó que la inversión para la calle Tamaral consiste en 215 millones de pesos, y el recurso emana directamente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Es un compromiso del gobierno federal, ya le aportaron 215 millones de pesos y más lo que pueda resultar ahí, si se van a hacer algunos puentes o algo”, manifestó.

En cuanto a los inconvenientes que se tenían con los ejidatarios, motivo por el cual la obra se retrasó pese a tener el recurso, el edil puntualizó que solo era cuestión de diálogo por lo que están listos para empezar la obra una vez que Sedatu del fallo de la empresa.