Peatones de El Tezal arriesgan su vida todos los días al cruzar el Corredor Turistico

Esteban Domínguez Hernández, presidente de la Asociación Amigos de Los Cabos, exhortó a los usuarios del Corredor Turístico Cabo San Lucas – San José del Cabo a tomar conciencia y manejar con precaución, además de disminuir la velocidad en la zona de El Tezal debido a que hay una alta presencia de peatones que arriesgan su vida para cruzar la carretera para dirigirse a sus centros de trabajo o desplazarse a sus domicilios.

Aseveró que hace días, integrantes de la asociación entregaron 500 chalecos fluorescentes a personas que tiene que cruzar de manera diaria la carretera federal; su mayoría trabajadores de la construcción, de las labores domésticas o de algún comercio o negocio de servicios, para que se pongan este chaleco y de este modo prevenir los accidentes mortales.

“Hago el llamado a las transportadoras que tomen conciencia, porque hemos percibido que van a las carreras que no respetan y no es en lo particular a las transportadoras sino hablo en general, las camiones de pasajeros que tomen conciencia y vayan con menos velocidad, que los automovilistas vayamos con minutos de tiempo antes acudir a las citas; ya no es los mismo debemos de cambiar por el bien de la comunidad”.