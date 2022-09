Peces muertos y lirio acuático en las playas de SJC

Tras la ruptura o apertura de la Bocana del Estero de San José, la enorme cantidad de lirio acuático que en él creció fue a parar a La Playita y Playa del Ganzo, situación que, por obviedad, incomodó al turismo en general, no sólo por el mal aspecto, sino que nadie se metió al mar porque también existió mucha mojarra muerta como consecuencia del cambio de aguas.



Es preciso mencionar que La Playita es un lugar visitado en un alto porcentaje por mexicanos o gente local; ahí, un grupo de pescadores simplemente estuvo ocioso porque no existieron las condiciones para llevar a cabo su cometido, la playa estaba repleta de lirio y mojarras muertas. Ante esto, preguntamos si el gobierno debe ser el responsable de limpiar la playa, a lo que un trabajador comentó lo siguiente:



“Aquí en La Playita ellos no vienen y limpian. Ellos saben que de aquí del turismo sale para que trabajen todos. Eso pasa no solo en Los Cabos, estamos hablando de toda la República Mexicana, siempre pasa lo mismo. Ellos van a hacer primero por ellos y después por los demás. La playa debería estar limpia. Las que son privadas las estaban limpiando con maquinaria porque es lo que les deja, pero aquí específicamente en Playita, no les interesa”.