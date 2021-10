Pelícanos de CSL pierde en casa con 11 puntos de diferencia

Dentro del Torneo del Circuito de Basquetbol del Pacifico (CIBAPAC), celebrado en el auditorio delegacional de Cabo San Lucas, Leonardo Gastélum Villalobos, ayer en la noche entre Pelícanos de Cabo San Lucas y Hardcore de Loreto, los ganadores de este encuentro, el equipo del norte de la península con un marcador 81 -70

En los primeros 2 cuartos entre el equipo de casa y el visitante, Hardcore marcó territorio, provocando que el equipo contrario perdiera la concentración y quedaran atrás del marcador de manera significativa, quedando el puntaje 50 -37.

Dentro del Torneo CIBAPAC, el equipo Pelicanos de Cabo San Lucas contaba con sus 12 jugadores, mientras que el contrario sólo contaba con 9, debilidad que no impidió que Hardcore fuera ganador en la primera hora del partido.

Los 2 últimos cuartos, Pelicanos de Cabo San Lucas por más que hizo el intento de recuperarse, sus tiros no caían en la canasta, por lo que no pudo reponerse durante el resto del partido, perdiendo territorio en su propia cancha, mientras que en este deporte ráfaga, el equipo de Loreto tuvo una gran defensiva que el equipo de casa no pudo descifrar.