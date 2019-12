“Peligro latente y fétidos olores de alcantarilla sin tapa en fraccionamiento Villas de Cortez”: Ciudadano

San José del Cabo.- El ciudadano Luis Osuna denuncia ante las cámaras de CPS Noticias la gran problemática que representa una de las alcantarillas sin tapadera, que se encuentra en las calles Villa Cádiz y Villa Granada en el fraccionamiento de Villas de Cortez; destacando que esta situación representa un peligro latente tanto para automovilistas como peatones ya que en la zona juegan niños que podrían caer a dicha alcantarilla sin tapadera, además que alrededor se perciben fétidos olores que son muy desagradables para los transeúntes.

“Es una situación bastante complicada y peligrosa para la ciudadanía, porque además la lámpara que se encuentra sobre esta cloaca no funciona, entonces cuando oscurece no se alcanza a ver por los automovilistas así como los mismos peatones, además que en esta zona he visto que se juntan muchos niños a jugar y podrían caer ahí, y bueno es muy obvio los malos olores que resultan muy desagradables, tanto para los que viven en estas casas como los que transitan por aquí”.

Por tal situación el ciudadano hizo un atento llamado a las autoridades del Organismo Operador Municipal del Sistema del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapas) para que acudan y tapen la alcantarilla y con ello eliminen tanto los fétidos olores, así como el peligro que representa para la ciudadanía.