Penélope Cruz y Winona Ryder defienden a Johnny Depp de acusaciones

(Notimex).- La actriz española Penélope Cruz y la estadunidense, dos veces nominada al Oscar, Winona Ryder, defendieron al actor Johnny Depp, ante la batalla legal que sostiene con su expareja, Amber Heard, quien lo acusó de supuesta violencia doméstica.

Deep y Heard se casaron en 2015 y un año después se separaron, debido a las acusaciones de Amber hacia el actor, quien aseguró que es alcohólico y la golpeaba con regularidad, hasta provocarle moratones y cicatrices, incluso presentó imágenes como evidencia.

La actriz solicitó manutención ante el juez; sin embargo, el estadunidense pidió que la peticion fuera negada, presentó una contrademanda por difamación, y señaló que la violencia la ejerció ella. Tiempo después, se filtró un video en el que Amber admitió haber golpeado al famoso en varias ocasiones.

Vanessa Paradis, expareja del actor y madre de sus dos hijos, envió una carta a los medios de comunicación, donde sostenía que él es incapaz de violentar a alguien. Asimismo Lily-Rose, hija de Deep, publicó en su red social: “Mi papá es la persona más dulce y amorosa que conozco. Ha sido un gran padre y todo el que lo conoce dice lo mismo”.

De acuerdo a una nota del portal Semana, en los últimos días, salieron a la luz un par de cartas en defensa del actor, escritas por Penélope Cruz y Winona Ryder, quienes también mantuvieron una relación amorosa con el intérprete de la saga Piratas del Caribe, donde interpreta a “Jack “Sparrow.

“Han pasado muchos años y no sólo he hecho tres películas con él, sino que también cuento con él como un gran amigo. Siempre me ha impresionado su amabilidad, su mente brillante, su talento y su peculiar sentido del humor”, escribió Penélope Cruz, quien lo conoce desde hace casi 26 años.