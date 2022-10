Pensionados de BCS solicitan atención a sus demandas

Integrantes del Consejo Directivo de la Asociación Civil de Pensionados y Jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ‘3 de junio’, interceptaron al gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, para exigir atención de su parte y que de respuesta a sus peticiones; las cuales se basan en recibir apoyo económico para la adquisición de lentes ortopédicos, entre otras demandas.

Guadalupe Lomas Alvarado, presidenta y representante legal de la agrupación, declaró a los medios de comunicación que llevan meses solicitando una reunión con el jefe de gobierno de Baja California Sur, pero al no ver respuesta decidieron abordarlo en persona.

“Trajimos un oficio a Finanzas del Estado, al gobernador y no hubo respuesta, fuimos con la Secretaria de Educación Pública y dijo que la Secretaría no tenía ningún compromiso con nosotros como jubilados y que si teníamos que hacer algún trámite tenía que ser a través del SNTE, pero nosotros somos una asociación que no tenemos nada que ver con el SNTE ni tenemos relación con ello”, declaró.