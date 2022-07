Pepenadores en contra de que se busque privatizar los rellenos sanitarios

Pepenadores del relleno sanitario de La Candelaria comentaron que se oponen a la iniciativa de ley ecológica presentada por la diputada Gabriela Montoya, ante esto trabajadores de esta zona argumentan que ni siquiera la legisladora del Partido del Trabajo ha sostenido una plática con ellos sobre esta propuesta

Hace un par de días la diputada del Partido del Trabajo (PT), Gabriela Montoya Terrazas, presentó la iniciativa de Ley de Manejo Integral de Residuos Sólidos, dónde busca mejorar las condiciones tanto de los rellenos sanitarios y de las personas que ahí trabajan, (mejor conocidos como pepenadores). Esta ley ha generado un sin fin de comentarios negativos, ya que tanto empresarios, como pepenadores mencionan que se está buscando privatizar los diferentes rellenos sanitarios de la localidad.

Ente este tema, Tribuna de Los Cabos, recorrió el relleno sanitario ubicado en las inmediaciones de la zona rural de la Candelaria, dónde tuvimos la oportunidad de platicar con el señor Jorge Juárez, el cual nos explico que la legisladora local no se ha presentado a entablar una conversación con ellos; sobre todo aclarar el hecho si en realidad se busca privatizar los basureros del municipio.

“Lo que nosotros pensamos en torno a la privatización es que aquí nos afectaría mucho a los compañeros, ya que nosotros hemos sido personas independientes, ya una privatización estamos hablando de posiblemente manejar un sueldo no. Aquí nosotros trabajamos dependiendo de lo que nosotros juntamos, no tenemos un sueldo fijo, sin embargo la gente ha logrado sobrevivir a lo largo de estos años. Estamos en contra de la privatización que quiere hacer la señora Gaby Montoya; es un no contundente por parte de nosotros. No hemos tenido la oportunidad de platicar con ella.”