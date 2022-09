Incalculables pérdidas económicas dejó el mega apagón de luz

Vaya problema que tuvieron que enfrentar los pequeños comerciantes y abarroteros de la localidad cuando se comenzaron a registrar cortes a la energía eléctrica, el pasado miércoles 28 de septiembre.

El hecho no es el tiempo que duraron sin luz los establecimientos dedicados a la venta de la canasta básica, si no lo recurrente que se ha vuelto está situación en los últimos años.

De acuerdo como Armando de la Cruz Navarrete, vicepresidente del Pequeño Comercio del Sector Abarrotero de Canaco Los Cabos, mencionó que lo más serio de todo esto, no es el dejar de vender, si no que gran parte de sus equipos de trabajo se ponen en riesgo ante la variación del voltaje que se registra durante los cortes de energía eléctrica; de momento los pequeños comerciantes no reportan daños en su herramientas de trabajo, pero cabe mencionar que perdieron productos por las altas temperaturas y no han logrado cuantificar las pérdidas.

“Si afecta bastante, porque cada apagón dónde se va la energía y luego regresa con gran capacidad de corriente, daña nuestros equipos y estos son muy costosos. Desde un aparato que necesitamos para mantener frío nuestros productos, andan arriba de los 40 mil pesos; hasta ahorita nuestra maquinaria se encuentra bien”.

Para los comerciantes de Los Cabos septiembre se volvió uno de los meses más complicados; las bajas ventas por la temporada baja, la inflación que ha estado golpeando constantemente los precios de la canasta básica, a esto se le suman que los cortes a la energía eléctrica que están prácticamente acabando con sus negocios, ya que si bien no reportan afectaciones en sus equipos de refrigeración, sus productos perecederos se echaron a perder con las altas temperaturas que se registran en la región.

“Es preocupante la situación que hemos estado viviendo en el último día de septiembre. Esperemos que no se siga dando, porque afecta más que nada a la economía de nuestros negocios. Alimentos perecederos que se están exhibiendo en los aparadores como jugos, lácteos, se queman y se echan a perder”.

De acuerdo con el portal oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los ciudadanos que registraron daños en sus aparatos eléctricos, electrodomésticos o equipos de refrigeración durante los cortes a la energía eléctrica, pueden acudir directamente a las oficinas de la CFE a realizar el reclamo pertinente para el pago o reposición de sus aparatos.