Estiman pérdidas económicas millonarias por suspensión de rutas marítimas a Sinaloa

El cierre de operaciones marítimas, debido a los hechos ocurridos en Sinaloa, conlleva afectaciones económicas para Baja California Sur.

De acuerdo al presidente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo Díaz Tronco, las pérdidas van de los dos a los tres millones de dólares. Esto, debido a que es a través de los puertos de Sinaloa que se realiza el mayor intercambio comercial de la media península.

“Tiene repercusiones económicas graves para Baja California Sur, porque es la entrada de los principales insumos, materiales de construcción, productos de la canasta básica, vienen en las rutas marítimas de ese estado, y ya precisamente ayer fueron canceladas las rutas. No tengo información si hoy ya se van a reactivar o seguirán canceladas, pero eso definitivamente puedo asegurar que tiene repercusiones por no menos de dos o tres millones de dólares, el que los insumos no hayan cruzado y operaciones no se hayan dado, ya sea de construcción, de producción, por no haber tenido la llegada de estos insumos”, resaltó.