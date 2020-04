Perdió la oportunidad AMLO de llamar a la unidad nacional para enfrentar el mayor desafío del siglo: CMD

La Paz. – El gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis consideró que en su mensaje de este domingo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador perdió la oportunidad de llamar a la unidad nacional para enfrentar el mayor desafío en un siglo.

A través de Twitter, el también presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se refirió al plan de recuperación económica por el Covid-19 que presentó el mandatario federal.

Subrayó Mendoza Davis que “El país demanda un programa de Estado para derrotar a la doble pandemia: la del Covid-19 y la económica que genera desempleo”.

Afirmó que unidos en Baja California Sur saldremos delante de esta contingencia epidemiológica y de la crisis económica que ha generado.

Cabe mencionar que entre los puntos de este plan de reactivación económica del Gobierno federal se contempla que se usarán los fondos de fideicomisos, banca de desarrollo y mayor rigor plan de austeridad, se bajarán los sueldos de los altos funcionarios y se eliminan los aguinaldos desde subdirectores hasta presidente; se reducirá la publicidad, no habrá despido de trabajadores al servicio del Estado, pero se demandará más eficiencia y entrega, más austeridad.

Se plantea que se reiniciará pronto la recuperación económica mediante la inversión pública y créditos a pequeñas empresas familiares, no aumentarán precios de combustibles, no se aumentarán impuestos y no se crearán nuevos.

Además, se reclutarán 31 mil elementos del Ejército, Marina y Guardia; Pemex tendrá un recurso extra de 65 mil millones, entre otras acciones.