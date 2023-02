Periodista muere en tiroteo en Florida, Estados Unidos

El periodista Dylan Lyons, de la cadena Spectrum News 13, perdió la vida en un tiroteo en Florida, Estados Unidos, producto de algunos disparos de arma de fuego que recibió; su compañero fotoperiodista, Jesse Walden, también está herido y lo reportan como grave.

El hecho ocurrió luego de que ambos comunicadores llegaran al lugar donde, horas antes, se había registrado el homicidio de una mujer.

Minutos después de llegar, se registró un tiroteo entre el presunto responsable y la policía.

En el intercambio de disparos, los comunicadores fueron alcanzados por las balas, al igual que una mujer y su hija, de apenas 9 años, quienes también perdieron la vida en el hecho.

El presunto autor de esta tragedia es Keith Melvin Moses, un hombre de 19 años que tiene un largo historial criminal. Fue detenido por las autoridades.

La cadena Spectrum News 13 fue quien confirmó el deceso de su colaborador y se unieron a las plegarias para que el fotoperiodista que resultó herido pueda salvarse.

A dedicated and motivated reporter, Dylan was shot and killed while working at the scene of a homicide. Spectrum News remembers our fallen colleague. https://t.co/264x3y8Lup

— Spectrum News 13 (@MyNews13) February 23, 2023