Periodistas de Los Cabos señalan que la falta de garantías y la censura son sus mayores retos

San José del Cabo.- En el marco del 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en México, algunos actores del periodismo en Los Cabos compartieron los grandes retos que les exige y que han tenido que afrontar en su labor de informar a la sociedad, asimismo, destacaron que con la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, han tenido que modificar su manera de ejercer el periodismo, indicando que sin duda las herramientas tecnológicas han sido sus grandes aliados en este proceso, además de destacar que tienen un doble trabajo al seguir comunicando de manera veraz y oportuna, al mismo tiempo de continuar invitando a la sociedad a seguirse cuidando.

Cristina Medina

Cristina Medina, quien lleva 20 años en la labor periodística, reconoció que aún falta seguridad de las empresas hacia los periodistas así como reconocimiento de la sociedad para estos actores.

“Los retos a los que me enfrento es ser mejor cada día, apostarle a que si respeto me van a respetar, aunque no siempre se da; apostarle a un periodismo con ética así como una responsabilidad social, porque a veces nos ven como un mal necesario, pero somos el vínculo entre la sociedad y los que quieren dar el mensaje. En el momento que cambian de visión, de lo que realmente el reportero como intermediario representa, hemos generado también una falta de respeto hacia nuestra labor. Creo que existe una situación, el cómo a veces las empresas de comunicación no dan las garantías necesarias para el ejercicio del periodismo, eso por un lado; por otro lado, retomo un poco lo que decía Javier Valdez antes de que lo asesinaran, es que llega un momento en el que el periodista se queda solo, a veces se tocan temas que ‘pisan callos’ y la misma sociedad también te deja solo o sola. Cuando como sociedad sepamos la importancia que representa el conocer los hechos tal cual son, creo que ahí vamos a sanar muchas de las cosas o problemas que hay de comunicación entre sociedad y gobierno, así como los reporteros, como los que cruzan la información”.

Indicó que como periodistas, hoy deben analizar no sólo el cómo van a producir la información, sino también el mecanismo bajo el cual la van a proyectar.

“Hoy día existen diversas plataformas por la cual puedes proyectar o informar a la sociedad en especial, porque hoy día con la pandemia no podemos estar muchas personas en un foro para llevar a cabo entrevistas, por lo que ha sido un reto muy grande, ya que lo aprendido anteriormente no tiene nada que ver a lo que hoy estamos haciendo; ser reporteros en tiempos de Covid-19 es una labor titánica, es muy difícil porque también hay que combatir las famosas noticias falsas”.

Cristina agradeció a CPS Media por la entrevista y deseó que todas las empresas sean responsables con los trabajadores, mismos que son los que producen la información, señalando que no es un trabajo fácil el dar la cara, en especial en algunos temas que llegan a incomodar a ciertos funcionarios o actores de la sociedad. Asimismo, recordó al actual Cabildo, que cuando tuvo oportunidad de ser suplente de regidora, presentó un punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad, que consiste en dar un reconocimiento a periodistas destacados con la convocatoria que el mismo Cabildo en turno estableciera, por motivo del 7 de junio.

Luis Castrejón

Luis Castrejón que se desempeña dentro de los medios de comunicación desde hace 8 años, destacó las pocas garantías que en ocasiones tienen los periodistas.

“Considero que uno de los retos principales que se tiene dentro de la comunicación, muchas veces es la seguridad o garantías que se da a los reporteros, muchas veces arriesgamos nuestra vida, nuestro físico para poder informar o conseguir una nota importante; yo creo que la libertad de expresión o el Día de la Libertad de Expresión, muchas veces pasa desapercibido, no se le da el valor real a lo que tiene el informar o comunicar a otra persona o las masas para mantenerlas informadas de manera puntual y veraz”.

Por igual forma, señaló que el Covid-19 ha venido a cambiar la forma de informar a la sociedad:

“Sobre todo como reporteros, periodistas, camarógrafos, la dinámica nos vino a cambiar mucho el estilo de vida, sobre todo por las ruedas de prensa; ya todo es muy virtual, no es como antes donde tenías que salir a la calle a buscar cierta información, todo hoy día es de manera más directa, de las herramientas que hace que dependas más del internet para seguir laborando, por lo que en ese sentido, muchas veces esta profesión es muy bonita pero en pocas veces es bien gratificada”.

Jorge Castañeda

Con 30 años de carrera periodística, Jorge Castañeda Ibáñez, reconoció que el mayor reto de esta profesión es ejercerla con toda libertad, sin censura.

“Recuerdo que a un periodista de mayor edad y experiencia que yo, le llegué a comentar que me sentía explotado y que se me pagaba muy poco, por lo que recuerdo muy bien una frase que decía: es que hoy te pagamos por aprender, pero tú un día vas a cobrar por lo que sabes y no por lo que haces; por lo que ahorita, en mi fase como periodista independiente, tengo mi propia empresa y de alguna manera creo que me siento bien en esa fase, porque soy libre de pensamiento y ejercer la fuerza de escribir la historia que ocurre todos los días en Los Cabos. Desde mi punto de vista es que no hay ningún pendiente hacia nosotros como profesionistas, como seres humanos los periodistas tenemos que abrir nuestros propios caminos, los límites nos los ponemos nosotros, la censura nos la ponemos nosotros y el retos es ejercer el periodismo con toda libertad, no hay que autocensurarnos”.

Por igual forma, exhortó a sus compañeros periodistas que trabajan en empresas o medios de comunicación a no autocensurarse, ser de libre pensamiento y que sean finalmente los editores, jefes de información o gerentes los que decidan qué sí y qué no sale, pero que como periodistas no se autocensuren, escribiendo tal cual como ocurren las cosas.

“Todos los años el 7 de junio se celebra el Día de la Libertad de Expresión, pero tengo mi opinión muy personal sobre esta fecha, porque la instauró un gobierno en turno, estamos hablando de la época del PRI; ya que cuando se dieron fuertes roces entre prensa y gobierno, acuñando el entonces Presidente la frase: no te pago para que me pegues; y se vino una serie de conflictos, por lo que de ahí se les asignó una fecha para festejar a los periodistas, pero yo creo que los periodistas debemos de festejarnos todos los días y la mejor forma de festejar es escribir de manera libre”.

Compartió que con la llegada de la pandemia les ha obligado a buscar otra forma de comunicar, apoyándose de las herramientas tecnológicas para realizar videoconferencias u entrevistas de forma digital.

“Antes teníamos que esperar horas a un funcionario para que nos diera una entrevista; y hoy, a través de estas plataformas podemos entrevistarlos en línea. Definitivamente si bien la revolución digital nos cambió, así como la emergencia sanitaria, para una nueva forma de hacer periodismo”.

Señaló que hoy más que nunca, las circunstancias obligan al gremio a estar unidos y ser solidarios, estando siempre dispuestos a dar voz a los sin voz y sobre todo ser siervos de las causas sociales, nunca olvidarse que en medida que como periodista reflejen lo que está pasando afuera, en esa medida la historia puede cambiar.

Guillermina de la Toba

Guillermina de la Toba Navarro, quien lleva desempeñándose por más de 12 años en los medios de comunicación, destacó que la pandemia ha venido a modificar la forma en cómo se da la noticia:

“Considero que como todos los sectores, los periodistas hemos modificado la forma de dar la noticia en los tiempos de la pandemia, es decir, hemos tenido que echarnos la mano de las herramientas tecnológicas, indiscutiblemente tenemos que salir a la calle porque la responsabilidad de todo periodistas es eso, ir al lugar de los hechos, por lo que en esa parte hemos asumido la responsabilidad que es adoptar las medidas que la Secretaría de Salud ha indicado a la ciudadanía, como el uso del cubrebocas, guantes y gel antibacterial; para uno, como comunicador la responsabilidad es esa, tienes que trabajar para decirle a la gente lo que está pasando afuera, tú como periodista tienes que ir al lugar, estar ahí pero al mismo tiempo hacerle ver a la ciudadanía la responsabilidad de cuidarnos ante esta nueva normalidad”.

De la misma manera, compartió el doble reto al cual se enfrenta como periodista en tiempos de Covid-19.

“Ahorita con esta situación enfrento el mismo riesgo que todos los ciudadanos de poderme contagiar, además consideró que el trabajo de periodista, que en lo personal valoro mucho porque es algo que me gusta hacer, aún hay algunos pendientes en el tema de la seguridad, es decir qué tanto se garantiza la seguridad de un periodista en México; por fortuna estamos en un lugar donde no se han presentado hechos tan fuertes, en donde quieran atentar contra la vida de un periodista, pero lo hemos visto a nivel nacional y considero que sí hace falta mucho en cuanto a las garantías”.

Destacó que sin duda un pendiente para el gremio es la unión y solidaridad entre ellos ante alguna situación que se pudiera llegar a presentar, que ponga en riesgo a uno de los profesionistas; asimismo, señaló que el Día de la Libertad de Expresión se debería de festejar los 365 días del año, indicando que existen casos en donde esa libertad se ve opacada, hablando de temas, políticos, sociales e incluso cubriendo la nota roja.

Brenda Yáñez

Por su parte, Brenda Yáñez con más de 10 años de experiencia en Los Cabos, compartió que en lo personal ha sido un gran reto el mantenerse en casa y salir para dar cuenta y comunicar los hechos a la sociedad en esta pandemia.

“El lado de la comunicación ha tenido un papel fundamental en la información que se ha dado y el cómo hemos dado a conocer el desarrollo de la pandemia del coronavirus o Covid-19; por supuesto que ha sido muy difícil, nos hemos tenido que enfrentar a algo nunca antes visto. En lo personal, el tener que mezclar el cuidado personal, de mi familia de algún contagio, pero el tener que salir a informar ha sido algo sumamente difícil, porque somos seres humanos y también tenemos miedo, pero por igual está esa parte del profesionalismo, esa vena periodística que nos hace querer estar afuera, conocer y ver de cerca cómo es que se está desarrollando la pandemia”.

Reconoció que estos tiempos de Covid-19 le han permitido aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas, así como estar más de cerca con algunos personajes que, en lo personal, indicó no había tenido la oportunidad de entrevistar.

“Sin duda han tenido un boom todas las conferencias en línea y han sido una gran oportunidad para el medio periodístico, esto se desarrollan en diversos lugares del mundo y nosotros desde Los Cabos podemos ingresar y platicar con personajes, sobre todo del ámbito turístico, que es en donde yo más me enfocó en el periodismo, lo cual ha sido muy gratificante, ya que yo pensaba no podía entrevistar a unos personajes a menos que ellos vinieran aquí, por lo que la tecnología nos ha dado la oportunidad también de tener una herramienta más amplia para poder llevar a cabo nuestro trabajo”.

Por último, al gremio de periodistas los exhortó a seguir siendo unidos, ya que indicó en Los Cabos hay mucho compañerismo, destacando que la competencia es buena y sana, pero pues siempre han sabido trabajar en equipo, lo cual indicó se refleja en cómo se desarrolla el periodismo en el municipio.