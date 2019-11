Perjudicial para todos si liberan el pez dorado a la pesca comercial: ciudadanos

San José del Cabo.- “Rotundo no a intereses de la mafia pesquera” fue así como lo explicó Enrique Fernández del Castillo, presidente de la Fundación para la Conservación de los Peces Picudos ante la controversia que ha genera el intento del diputado federal, Maximiliano Ruiz por liberar el pez dorado a la pesca comercial, al respecto, en un sondeo de opinión ciudadanos manifestaron que será perjudicial en todos los sentidos que se pretenda hacer la comercialización.

Leslie Jacobo

“Básicamente es una mala decisión por parte de las autoridades ya que eso nos traería consecuencias negativas a nosotros, en que al momento de que se haga esta liberación de la pesca se atraerían embarcaciones que quieran explotar un poco más esos peces, pero no solo ellos; sino que también se pueden llevar otras especies lo que podría atraer a que se empiecen a extinguir un poco más o haya deficiencia de estos peces trayendo consecuencias negativas para nosotros, ya no tener tampoco nosotros el acceso como ciudadanos de Los Cabos hacia el pez dorado y las personas de afuera tampoco puedan consumir”

Luz Castillo

“Al estar aquí sería muy contraproducente, ya que no hay demasiados peces y al traer la comercialización tendría que darse una sobre explotación y pues acabaría con el pez en muy poco tiempo al haber muy pocos, no estoy de acuerdo con eso” “los sistemas que hay de pesca arrasan con todo, agarran más peces; mismas especies que ni siquiera se tienen contempladas y no se toman la libertad de devolverlos a su hábitat y se los acaban gradualmente”

Luis Ángel

“En mi opinión pienso que está mal porque al ser la especie, un pez escaso y lo quieren comercializar es algo que va a ir en contra o algo malo, para lo que es nuestra región” “para mí no es positivo, al contrario, se me hace algo negativo para nuestras especies marinas”

Ian Antonio

“Eso está súper mal porque afecta mucho, aparte la biología que hay aquí en Cabo disminuye cada vez más” “sí es algo que está prohibido y se está haciendo de esa forma tan fea, que considero que es algo que es súper mal, se debería de considerar en este momento porque nos va a afectar a todos tarde o temprano”.