Permanecen campers en playas de BCS durante pandemia Covid-19

Edith Velázquez

La Paz.– Luego de que por disposición federal se cerrara el acceso a las playas como medida preventiva ante la pandemia del Covid-19, en Baja California Sur se detectó la presencia de campers, principalmente en playas como El Tecolote y La Ventana.

Ante tal situación, Alfredo Godínez León, subsecretario de Protección Civil Estatal, declaró que los campers o casas rodantes se encontraban en esos lugares antes de llegada de la pandemia y sólo permanecen por temporadas.

Sostuvo que los campers que se encuentran actualmente en algunas de las playas, están debidamente identificados y se trata de turistas de países como Canadá, Alemania, Argentina, de la Unión Americana, establecidos por periodos, incluso antes de que iniciara en México la pandemia.

“Lo dijimos desde el principio, que están aquí en Baja California Sur no hace un día ni dos, tienen temporadas de dos o tres meses y en razón de eso continúan acampados con instrucciones muy precisas, saben que no pueden salir, con la misma observancia que la ciudadanía, el llamado es ‘Quédate en tu casa’ en este caso es el domicilio que ellos tienen”, indicó.

Godínez León dijo que se trata de playas que tienen una sola entrada y por tanto están aseguradas y cerradas, tal es el caso de Balandra, El Tecolote y El Saltito, por mencionar algunas. Insistió, hay gente, pero no hay paso, de tal manera que ni entran ni salen.

Agregó que al igual que la demás ciudadanía se les hace la invitación de permanecer en casa y al ser ese su domicilio temporal, es que permanecen en el lugar.

Finalmente, conminó a la ciudadanía a reportar a quien esté infringiendo las reglas al 911, a Protección Civil, o bien a través de las páginas o medios de comunicación, y así mismo a quedarse en casa, y seguir las medidas de higiene al salir de casa por las necesidades básicas.

“Si hay algún reporte en ese sentido que nos lo hagan saber, si hay alguien que está infringiendo las reglas, que lo reporten al 911 o a Protección Civil a través de las páginas, o a través de los medios de comunicación, pero los que están actualmente en alguna de las playas están debidamente identificados y son turistas de otros países, y están establecidos por temporadas y ahí estaban desde antes que iniciara en México el tema de la pandemia del Covid-19”, concluyó.