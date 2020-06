Permitirán a pepenadores trabajar aplicando estrictas medidas sanitarias

Las Paz.- Por la necesidad de llevar alimento a su hogar, pepenadores del relleno sanitario se manifestaron como medida de presión para que los dejen trabajar a pesar de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Desde temprana hora y hasta cerca de las 11 de la mañana, los grupos de hombres y mujeres bloquearon el acceso al relleno sanitario, exigían una respuesta favorable por parte de las autoridades municipales.

Al lugar llegó el director de Servicios Públicos, Manuel Núñez Salas quién acordó con los pepenadores reiniciar actividades a partir del miércoles; sólo se permitirá el acceso a 30 personas, los grupos deberán seguir las recomendaciones sanitarias y trabajarán un día sí, y un día no.

En entrevista los trabajadores comentaron que se vieron obligados a realizar la manifestación a pesar de la cuarentena decretada por las autoridades de Salud debido a que no cuentan con recursos y les urge trabajar.

“Son tres meses sin trabajar, ya no tenemos qué comer y nos urge el trabajo. Las autoridades solo una vez nos trajeron despensa y se olvidaron de nosotros”, comentaron.