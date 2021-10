Permutar tramo del Corredor Turístico sólo beneficiará a unos cuantos

El trazo carretero que pretenden permutar ciertos empresarios de Los Cabos por una parte del Corredor Turístico es una situación que no se puede permitir, lo único que ven, es el beneficio personal para que todos los terrenos que queden dentro de ese tramo carretero se privaticen, así lo dio a conocer Ricardo Araoz Gamiño, presidente de Colonos de El Médano A.C.

Explicó que, empresarios ubicados del Tule hacía hotel Regina han argumentado a las autoridades federales, la imperante necesidad de crear un trazo carretero para tener una mejor vista de Los Cabos y no es cierto.

“Esas personas no han dejado de comprar a las autoridades, incluso cuando se tuvo la primera movilización en la administración de Arturo de la Rosa; XII Ayuntamiento de Los Cabos, se disfrazó el asunto de que ya habían parado, pero no han terminado, ellos no han dejado de ver a las autoridades federales, tan es así, que ya van a terminar el primer tramo”.

Puntualizó que lo más delicado, es que estos desarrolladores han sobrepasado límites, al crear un retorno y no puente, para que los automovilistas corren el riesgo de sufrir algún accidente, hace poco apareció un retorno en esa zona donde están construyendo el tramo carretero de muy alto riesgo.

“Eso nos demuestra, que estás personas no han dejado de trabajar en el tema, seguirán haciendo su carretera, para que la gente ya no vaya a las playas que están en sus desarrollos y lo van a lograr, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) así como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han sido omisas, aunque posiblemente, el actual gobierno realmente atienda”, sin embargo, al final el gobierno dice una cosa y aparece otra.

Puntualizó que desafortunadamente las autoridades a veces son muy erróneas en su forma de ser, aunque existe la ilusión de que la corrupción se acabe, estos empresarios no tienen “llenadera”, ojalá las actuales autoridades de gobierno, sí paren esta intentona por parte de los desarrolladores, no van a cejar y si no lo hacen ahorita, a lo mejor en 3 año van a apoyar a quien sí les conceda todos esos beneficios.