Video | Persecución policíaca provoca la muerte de un hombre y el derrumbe de un edificio en Baltimore

Una persecución policíaca dejó un muerto y ocho personas heridas, luego de que la misma provocara el derrumbe de un edificio y el atropellamiento de un peatón.

Los hechos ocurrieron en Baltimore, Maryland, cuando elementos policiales emprendieron una persecución contra un sujeto que había robado un vehículo.

Las imágenes fueron compartidas por la Oficina del Fiscal General de Maryland, y en ellas se observa como un vehículo Hyundai Sonata color negro se pasa un semáforo en rojo y se estrella contra otro automóvil. Por el impacto, el vehículo reportado como robado se estampó contra un edificio y provocó su derrumbe. Además, un peatón que caminaba por la zona terminó siendo embestido y aplastado por los escombros.

The Maryland Office of the Attorney General has released street camera video and bodycam footage from a fatal police pursuit turned crash/collapse; where a fleeing suspect crashed into a building causing a significant collapse on February 8th. pic.twitter.com/XEvphHyNlb

