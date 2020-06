Persiste Gobierno de Los Cabos en la búsqueda de Transversalización de la Perspectiva de Género

Los Cabos.– Las Comisiones del Sistema Municipal Interinstitucional de Género para la Igualdad, la No Discriminación y la No Violencia contra las Mujeres en el Municipio de Los Cabos, continúan recibiendo capacitaciones, lo anterior de acuerdo al reglamento aprobado por el H. Cabildo de Los Cabos, que brinda certeza y legalidad a las acciones que este Sistema realiza, las cuales son encaminadas a transversalizar la perspectiva de género, así lo informó la directora general del Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos, (IMMLC).

Mencionó que se da seguimiento a los trabajos con reuniones en plataformas en línea; tal fue el caso de la Comisión de Educación, que laboró el pasado 02 de junio, contando con la participación de 11 personas, -representantes de 8 dependencias municipales-, mismas que acordaron proponer una actividad de acuerdo a las facultades que les asigna el reglamento: inscribirse en el curso en línea denominado “Claves para la Atención Pública Sin Discriminación”, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), así como revisar el Manual y Lineamientos para el Uso del Lenguaje Incluyente y No Sexista.

De igual manera se estableció que las sesiones de esta Comisión de Educación se efectuarán el primer martes de cada mes, en el horario de 10:00 de la mañana a 12:00 de la tarde, para dar seguimiento a la entrega del listado de Leyes y Reglamentos Municipales correspondiente a sus dependencias; proponer adecuaciones al Formato de Registro de Estadísticas y al Convenio de Colaboración Interinstitucional; al igual que designar a una persona que represente a esta Comisión ante la Mesa de Coordinación.

La directora general del IMMLC comentó que también se reunió la Comisión de Capacitación y Profesionalización, quienes estarán sesionando el primer jueves de cada mes, en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 de la tarde vía Skype, para verificar el cumplimiento de los acuerdos tomados en la reunión del jueves 04 de junio.

La servidora pública aseveró que al inicio de la nueva normalidad es importante dar pie a las actividades y trabajos que promuevan la igualdad, por ello, seguirán las capacitaciones al personal de la XIII Administración, tal como sucedió con las Comisiones de Jurídico, Cabildo y Cultura.

Para finalizar, destacó que las instalaciones del Instituto se encuentran listas, -con las medidas de seguridad sanitarias requeridas-, para recibir a las usuarias, tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera, donde se encuentra personal debidamente capacitado con los lineamientos para el retorno seguro, para el cuidado propio y de la ciudadanía en general.