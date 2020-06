Persona de la tercera edad sufre golpe de calor en el ISSSTE

Foto: Bismarck Moyrón

El día lunes 22 de junio, un derechohabiente de la tercera edad se encontraba en las afueras de las instalaciones del Hospital General del ISSSTE, Dr. Carlos Estrada Ruibal, ubicado en la calle Nicolás Bravo de la ciudad de La Paz en la espera de consultar para recibir su medicamento, sin embargo, debido a la larga espera y a las altas temperaturas, sufrió un golpe de calor, según mencionó la hija del consultante, quien prefirió que se mantuviera el caso como anónimo.

Señaló que realizaron el trámite vía telefónica para surtir el medicamento, sin embargo, este se lo entregaron incompleto con una dosis muy por debajo a la habitual, esto debido al desabasto que existe en la institución, sin embargo, debido a la delicada condición de su padre, acudieron a la institución para que le entregaran la parte restante.

“Tienen a las personas afuera en la intemperie, está una carpa pero es demasiado el calor, y dicen que los adultos mayores no deben ir por sus medicamentos pero, el mes pasado no hubo medicamento y fue mi hermano, pero batalló porque no iba el paciente, le dijeron que ocupaban ver al paciente y ajustarle su medicamento de acuerdo a como lo vean, por eso lo llevé ahora, porque igual no hubo medicamento y tuvo que ir para que lo evaluaran, pero no alcanzó por el golpe de calor”, explicó.