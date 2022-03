Persona con discapacidad denuncia a sus vecinos por agresiones físicas

El señor José Miguel Hernández Corral, denunció ante las cámaras de CPS Noticias, las agresiones de las que presuntamente fue víctima la noche del lunes cuando sus vecinos lo acorralaron al interior de su hogar y con un tubo de acero le dieron varios golpes, dejándolo con el brazo izquierdo roto.

José Miguel tiene 37 años de edad y presenta discapacidad, no puede hablar con fluidez, ni ordenar del todo sus ideas para comunicarse, por este motivo, señala que recibe constantes burlas, así como agresiones físicas y verbales.

“Me pegaron, se metieron a mi casa, me pegaron tubazos, me agache, me tiraron patadas, una en el brazo y me quebraron el hueso”, expuso.