Personal de enfermería en riesgo de contagio por falta de material para protección

Lluvia Famanía quien labora en el departamento de enfermería en el área de urgencias en la jornada especial nocturna en el Hospital General Raúl A. Carrillo en San José del Cabo compartió a las cámaras de CPS Noticias que temen por su salud así como por la de sus familias al no tener el equipo necesario para su protección ante la pandemia del Covid-19 que se vive a nivel global.

“Los que nos quedamos aquí al frente de la batalla, ¿que vamos a hacer, con que nos vamos a proteger, cuando nos va a llegar el equipo? por que se ha dicho muchas veces en diferentes estados que sí hay equipo, que todos tienen el equipo pero no es cierto, al menos aquí en San José del Cabo en este hospital público de salubridad no hay equipo, llegó el viernes, eso fue lo que dijeron, a mi me entregaron un kit el sábado en la noche, mismo que solamente traía un cubrebocas desechable, eso me lo entregaron para una jornada de 12 horas el sábado y 12 horas el domingo en la noche, osea, diferentes días, ¿que tienes que hacer? desinfectarlo en tu casa o antes de irte de aquí, yo soy jornada especial y vengo dos días, pero ¿los que vienen todos lo días que? y te lo digo porque hay enfermeros que hoy en la mañana dijeron: yo ya no tengo equipo con que protegerme porque me lo gaste el viernes que me lo dieron, el punto de yo venir aquí era eso, ¿cuando nos van a resolver nuestra situación de seguridad a los que nos quedemos?”.

Reiteró que desafortunadamente existen muchas carencias que los dejan totalmente expuestos como personal de salud:

“Desafortunadamente hay carencias, muchas, tan hay carencias que hay quienes dicen que tienen todo, pero al menos en este hospital no, ni la infraestructura ni el equipo para protegernos, no lo tenemos, y los que lo tienen, lo tienen para un día o dos, que se les ha ido dando conforme ha ido llegando, no es que me pongo un uniforme y me lo quito y mañana me dan otro o me pongo un uniforme y se contaminó, y ahorita me dan otro, no, lo tienes que cuidar porque no va a haber más hasta quien sabes cuando, esa es la realidad de las cosas”.