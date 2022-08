Diputada pide que personas de origen indígena sean reconocidos como sudcalifornianos

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el cual se conmemora el 9 de agosto de cada año, la diputada local, Eufrocina López Velazco, indicó que la deuda histórica que tienen los gobiernos e instituciones con este sector de la población es el reconocimiento como ciudadanos de Baja California Sur.

“Somos ciudadanos sudcalifornianos, no somos migrantes, ya no andamos de paso, estamos asentados aquí, ya tenemos hijos que nacieron aquí, trabajo, casa, ya formamos parte importante de un proyecto que está creciendo a nivel estado y en los cinco municipios. Para nosotros la deuda histórica es que por el hecho de ser ciudadanos, aunque seamos indígenas de diferentes partes de la república mexicana, seamos reconocidos”, declaró.

Insistió en que no deben seguir tachándolos como invasores, argumentando que las condiciones económicas y sociales, aunadas a las oportunidades de vivienda que hay en la entidad, principalmente en el municipio de Los Cabos, generaron que se asentaran en zonas irregulares.

Hizo hincapié en que las necesidades de este sector son las mismas que el resto de la población: carencia de lugares dignos para vivir, agua, calles pavimentadas, drenaje, y certeza jurídica.

“La culpa de esto la tienen en gran parte los gobiernos anteriores, los cuales dieron las facilidades para hacerlo, porque si no lo hubieran permitido no estuviéramos ahí, pero ¿por qué? Porque tampoco se puede pagar una renta tan altísima de tres mil, cuatro mil o cinco mil, que por supuesto un salario mínimo no rebasa”, así lo expuso.