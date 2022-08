La pesca deportiva femenil en BCS ha crecido durante el 2022

¨Pink Promise¨ y ¨Fishing for Hope¨ sin duda son puntas de lanza para que Baja California Sur comprenda que la pesca no es un deporte exclusivo de hombres y todos tienen la oportunidad de practicarlo; el primero, se realizó en mayo en Loreto y fue un éxito total; el 13 de agosto es el turno de Los Cabos en donde se espera que ¨Fishing for Hope¨ sea igual o mejor.

Juan Javier García Davis, coordinador estatal de Torneos de Pesca Deportiva del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), declaró que su dependencia busca ampliar sus horizontes en cuanto a la inclusión de las mujeres en futuras contiendas.

En el torneo Pink Promise, hubo un total de 220 pescadoras, siendo un evento muy fructífero y con grandes anécdotas, pero el que está a punto de llegar como ¨Fishing for Hope¨, es aún más especial por el hecho de que abandera una causa social, ya que lo recaudado se donará a una fundación dedicada al tratamiento del cáncer de mama; se espera la participación de 360 mujeres quienes competirán por las mejores especies.

El mismo coordinador de torneos de FONMAR, confirmó que buscarán trabajar de la mano con la experta Nidia Yukari, quien se dedica activamente a esta disciplina y el objetivo será impartir talleres para aprender más de este deporte acuático y así, las mujeres puedan desarrollar nuevas habilidades.

Martín Inzunza Tamayo, Director General del FONMAR, está abierto a escuchar peticiones para realizar más torneos de pesca.

Excelentes progresos se han dado en la pesca deportiva, su práctica se ha mantenido durante años, pero en este 2022 se han visto sucesos a destacar y más aún con proyectos que dejan atrás a estigmas y estereotipos obsoletos.